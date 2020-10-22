«Она необходима семьям»: правительство России продлит программу льготной ипотеки до 1 июля 2021 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о продлении программы льготной ипотеки под 6,5% годовых до 1 июля 2021 года. По оценке властей, решение позволит улучшить жилищные условия около 600 тыс. семей. Как отметил глава кабмина, многие россияне уже воспользовались возможностью взять кредит под низкий процент, а сама инициатива поддержала строительную отрасль. По словам аналитиков, в результате действия программы и политики Центробанка уже в 2021 году средняя ипотечная ставка в стране может опуститься ниже 7% годовых. Как в этих условиях могут измениться цены на жильё в России — в материале RT.

Правительство России продлит программу льготной ипотеки под 6,5% годовых до 1 июля 2021 года. Об этом в четверг, 22 октября, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Как напомнил глава кабмина, изначально программа была рассчитана до 1 ноября 2020 года. Между тем за время своего действия инициатива «хорошо себя зарекомендовала», подчеркнул премьер.

«Многие семьи воспользовались этой программой. Помогла она поддержать и строительную отрасль», — отметил Мишустин на заседании правительства.

Напомним, по инициативе президента России Владимира Путина власти запустили программу льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых ещё в апреле 2020 года. Её условия дают россиянам возможность получить займы с соответствующей ставкой на покупку квартир стоимостью до 12 млн рублей в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях, а также до 6 млн рублей в остальных регионах страны.

«Сейчас на программу приходится более 90% всех кредитов на новостройки. Мы видим её востребованность, что она необходима семьям. За время реализации программы выдано более 230 тыс. кредитов на 670 млрд рублей. Сентябрь оказался рекордным месяцем для программы льготной ипотеки — выдано около 60 тыс. кредитов. Суммарно население поверило и принесло личных сбережений в виде первоначального взноса более 100 млрд рублей», — заявил на заседании в четверг вице-премьер Марат Хуснуллин.

По его словам, продление программы до 1 июля 2021 года позволит улучшить жилищные условия 600 тыс. россиян. При этом, согласно оценке правительства и Федеральной налоговой службы, инициатива властей принесёт порядка 100 млрд рублей дополнительных доходов в бюджет страны и сохранит тысячи рабочих мест.

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На фоне ожидаемого увеличения числа участников программы спрос на жилищные кредиты продолжит оставаться высоким в ближайшее время. Такое мнение в беседе с RT выразил руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг.

«Подать заявку на участие смогут не только действующие, но и новые банки в десятидневный срок после вступления в силу постановления о продлении программы. По нашим прогнозам, общий объём выдачи средств под 6,5% годовых превысит 1,8 трлн рублей, что сделает программу господдержки самой масштабной за всю историю существования ипотечного рынка», — считает эксперт.

Отметим, что всего с начала 2020 года банки выдали россиянам более 1 млн ипотечных кредитов на 2,7 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования компании «ДОМ.РФ» и агентства Frank RG. В сентябре кредитные организации оформили рекордное количество жилищных займов — более 180—185 тыс. на сумму 470 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года показатель вырос на 71% в количественном выражении и почти вдвое — в денежном.

«Благодаря ипотечным программам в строительство уже дополнительно было привлечено более 500 млрд рублей инвестиций. При этом за счёт значимого объёма поступивших на рынок средств смогли выстоять и смежные отрасли — логистика, производство и продажа строительных и отделочных материалов, а также сегмент бытовой техники. Дальнейший спрос на недвижимость позволит оперативно восстановиться не только самой отрасли, но и экономике в целом», — рассказал RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

© Александр Гальперин/РИА Новости

Как отмечают эксперты, действие программы льготной ипотеки привело к рекордному снижению средней ставки по жилищным кредитам в России. По итогам августа показатель обновил исторический минимум и опустился до 7,16% годовых. Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

Традиционно банки следят за изменением ключевой ставки ЦБ и уже на основе принимаемых регулятором решений самостоятельно определяют уровень долгосрочных кредитных ставок, в том числе ипотечных. В июле Банк России снизил ключевую ставку до минимума за весь постсоветский период (4,25% годовых).

«Сейчас ключевая ставка ЦБ находится на рекордно низком уровне, хотя её дальнейшее падение пока остаётся под вопросом. Тем не менее доля ипотечных кредитов с низкими ставками продолжит расти в том числе и за счёт льготной программы под 6,5%. Поэтому мы прогнозируем, что средние ипотечные ставки опустятся ниже 7% уже в 2021 году», — рассказал RT аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор Дахтлер.

Примечательно, что на фоне растущего спроса и падения ставок специалисты не ожидают существенного повышения цен на жильё в среднесрочной перспективе. По словам шеф-аналитика ГК «ТелеТрейд» Петра Пушкарёва, традиционно к концу года девелоперы предпочитают более оперативно реализовывать нераспроданные квадратные метры. В результате часть застройщиков к началу декабря начнут делать предновогодние скидки, что приведёт к определённому снижению цен на рынке.

«Весной 2021 года стоит ожидать некоторого роста стоимости недвижимости в среднем по России на 5—7%. Впрочем, даже если жильё подорожает примерно на эту величину, то в комбинации со снижением процентной ставки по ипотеке это сделает жильё доступнее ещё для сотен тысяч семей», — отметил Пушкарёв в беседе с RT.