Большая пресс-конференция Владимира Путина
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17 декабря 2020
Первый вопрос из Владивостока. Журналистка попросила дать определение прошедшему году — оказался ли он плохим.
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«Для меня мероприятия такого рода не являются формальными… Нет ничего более ценного, чем общение с гражданами РФ», — сказал Владимир Путин.
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Большая пресс-конференция начинается! Владимир Путин поприветствовал журналистов и граждан России.
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Журналисты кремлёвского пула продемонстрировали стол Владимира Путина, за которым глава государства будет сидеть в ходе большой пресс-конференции.
На столе Путина пара блокнотов и основные данные, которые могут пригодиться pic.twitter.com/GDGUOpcR1K— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 17, 2020
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Около 32% россиян будут следить за большой пресс-конференцией президента России Владимира Путина в прямом эфире. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого ВЦИОМ.
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Как полагают в немецком издании ZDF, основными темами большой пресс-конференции станут пандемия COVID-19 и российская вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная центром Гамалеи.
Подробнее — в материале ИноТВ.
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В Москве также оборудована площадка, где находятся волонтёры Общероссийского народного фронта, которые должны предоставлять возможность гражданам задать вопросы, которые будут приходить по приложению.
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Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что в этом году пресс-конференция президента пройдёт в новом формате — с элементами прямой линии. Россияне смогут задать вопрос главе государства с помощью специального приложения «Москва — Путину».
С его помощью граждане могут записать видеовопрос президенту или отправить текстовое сообщение.
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В 2019 году в разговоре с представителями СМИ Владимир Путин затронул тему Великой Отечественной войны, резко осудив попытки дискутировать вокруг её событий и итогов.
«Когда я слышу, что, может быть, было бы хорошо Ленинград сдать и так далее, мне хочется сказать: «Вы придурки?! Нет? Вас бы никого не было, кто так сегодня рассуждает!» — сказал президент.
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В ходе прошлогодней пресс-конференции президент подробно остановился на таких темах, как работа пенсионной системы, нехватка жизненно важных лекарств, оценка исторических событий и целесообразность внесения поправок в Конституцию.
Отвечая на вопрос корреспондента RT Ильи Петренко о нехватке жизненно важных лекарств, таких как фризиум и преднизолон, Путин отметил, что людей нельзя лишать труднодоступных препаратов.
«Безусловно, мы не должны лишать людей возможности использовать эти лекарства, их нужно регистрировать», — сказал президент.
Вместе с тем, по его словам, нельзя забывать о развитии собственной фармацевтической индустрии.