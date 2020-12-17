Большая пресс-конференция Владимира Путина

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RT
В четверг, 17 декабря, проходит большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. В 2020 году она включает в себя элементы прямой линии. В связи с эпидемией коронавируса глава государства отвечает на вопросы журналистов и граждан страны в режиме видеоконференции. RT ведёт прямую трансляцию.

Автообновление

  • 17 декабря 2020

    Первый вопрос из Владивостока. Журналистка попросила дать определение прошедшему году — оказался ли он плохим.

  • «Для меня мероприятия такого рода не являются формальными… Нет ничего более ценного, чем общение с гражданами РФ», — сказал Владимир Путин.

  • Большая пресс-конференция начинается! Владимир Путин поприветствовал журналистов и граждан России.

  • Журналисты кремлёвского пула продемонстрировали стол Владимира Путина, за которым глава государства будет сидеть в ходе большой пресс-конференции.

  • Около 32% россиян будут следить за большой пресс-конференцией президента России Владимира Путина в прямом эфире. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого ВЦИОМ.

  • Как полагают в немецком издании ZDF, основными темами большой пресс-конференции станут пандемия COVID-19 и российская вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная центром Гамалеи.

    Подробнее — в материале ИноТВ.

  • В Москве также оборудована площадка, где находятся волонтёры Общероссийского народного фронта, которые должны предоставлять возможность гражданам задать вопросы, которые будут приходить по приложению.

  • Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что в этом году пресс-конференция президента пройдёт в новом формате — с элементами прямой линии. Россияне смогут задать вопрос главе государства с помощью специального приложения «Москва — Путину».

    С его помощью граждане могут записать видеовопрос президенту или отправить текстовое сообщение. 

  • В 2019 году в разговоре с представителями СМИ Владимир Путин затронул тему Великой Отечественной войны, резко осудив попытки дискутировать вокруг её событий и итогов.

    «Когда я слышу, что, может быть, было бы хорошо Ленинград сдать и так далее, мне хочется сказать: «Вы придурки?! Нет? Вас бы никого не было, кто так сегодня рассуждает!» — сказал президент.

  • В ходе прошлогодней пресс-конференции президент подробно остановился на таких темах, как работа пенсионной системы, нехватка жизненно важных лекарств, оценка исторических событий и целесообразность внесения поправок в Конституцию.

    Отвечая на вопрос корреспондента RT Ильи Петренко о нехватке жизненно важных лекарств, таких как фризиум и преднизолон, Путин отметил, что людей нельзя лишать труднодоступных препаратов.

    «Безусловно, мы не должны лишать людей возможности использовать эти лекарства, их нужно регистрировать», — сказал президент.

    Вместе с тем, по его словам, нельзя забывать о развитии собственной фармацевтической индустрии.

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