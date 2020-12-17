Большая пресс-конференция Владимира Путина

В четверг, 17 декабря, проходит большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. В 2020 году она включает в себя элементы прямой линии. В связи с эпидемией коронавируса глава государства отвечает на вопросы журналистов и граждан страны в режиме видеоконференции. RT ведёт прямую трансляцию.