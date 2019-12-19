Изменения в Конституции, оценка истории и свобода интернета: о чём говорил Путин на большой пресс-конференции

Владимир Путин провёл большую пресс-конференцию. Глава государства более четырёх часов отвечал на вопросы журналистов о различных аспектах жизни россиян. Президент подробно остановился на таких темах, как работа пенсионной системы, нехватка жизненно важных лекарств, оценка исторических событий и целесообразность внесения поправок в Конституцию.

Владимир Путин провёл 15-ю по счёту большую пресс-конференцию. За 4 часа 18 минут глава государства ответил почти на 80 вопросов журналистов, которых на конференции было рекордно много — аккредитацию получили 1895 человек.

О мусорной реформе, пенсиях и лекарствах

Президенту задали вопрос о реализации мусорной реформы и сопряжённых с этим трудностях. Путин отметил, что в стране прежде не было инфраструктуры для утилизации бытовых отходов.

«Эта цифра хорошо известна: мы генерируем в год по стране 70 млн тонн бытовых отходов. 70 млн тонн! Вы представляете? Огромное количество. И такой отрасли, как переработка бытовых отходов, в Советском Союзе и в новой России никогда не было, мы создаём её с нуля», — подчеркнул президент.

Он продолжил, что основные решения на этот счёт приняты, в частности создан федеральный и более 200 региональных операторов, принята схема территориального планирования с целью решения этого вопроса.

Отвечая на вопрос о возможных корректировках пенсионного законодательства, глава государства заявил, что выплаты будут и дальше расти, а изменение возраста не обсуждается.

«Никаких повышений в сфере пенсионного возраста не предвидится и даже не обсуждается. А всё, что было сделано до этого, пенсионеров никак не затронуло действующих. Их затронуло только в том смысле, что государство в более ускоренном темпе должно повышать доходы пенсионеров, пенсии», — заявил Путин.

Отвечая на вопрос о законе о домашнем насилии, Путин рассказал о своём смешанном отношении к разрабатываемому в настоящий момент документу, который должен регулировать эту сферу.

«Отношение моё какое к этому делу? Оно смешанное. Силой не заставишь любить — первое. Раньше у нас обращались в месткомы, парткомы и требовали от этих организаций, чтобы они навели порядок в семье, приструнили какого-то из супругов, прежде всего и чаще всего — мужчину, конечно», — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что выступает против любого насилия, прежде всего к детям и женщинам.

«Это просто признак очень низкого уровня общей культуры, когда более сильная особь начинает качать свои права с помощью кулаков и грубой физической силы. Ничего здесь хорошего нет», — сказал он.

Также глава государства добавил, что для регулирования в этой сфере можно воспользоваться и уже имеющимся законодательством.

«За ряд правонарушений можно воспользоваться действующими нормами, в том числе за хулиганство, за нанесение побоев или тем более тяжких телесных повреждений, всё это есть в действующем законодательстве», — указал президент.

Отвечая на вопрос корреспондента RT о нехватке жизненно важных лекарств, таких как фризиум и преднизолон, Путин указал, что людей нельзя лишать доступа к труднодоступным препаратам.

«Безусловно, мы не должны лишать людей возможности использовать эти лекарства, и их нужно регистрировать, — сказал президент. Вместе с тем, по его словам, нельзя забывать о развитии собственной фармацевтической индустрии.

«В 90 стран мира мы сейчас экспортируем наши лекарственные препараты. В 90 стран мира! Раньше такого не было. Если мы туда экспортируем, значит, качество этих препаратов признано качеством мирового уровня, по-другому бы их просто не брали», — подчеркнул глава государства.

Об оценке исторических событий

Путин резко высказался о попытках обсуждать события Великой Отечественной войны, в частности, упомянув о дискуссии о целесообразности сдачи Ленинграда.

«Когда я слышу, что, может быть, было бы хорошо Ленинград сдать и так далее, мне хочется сказать: «Вы придурки?! Нет? Вас бы никого не было, кто так сегодня рассуждает!» — сказал президент.

Говоря о самых тяжёлых событиях своего президентства, Путин выделил теракты Беслане и на Дубровке.

«Я уже говорил об этом: самые тяжёлые, конечно, крупные теракты — это Беслан (никогда этого не забуду), это теракт на Дубровке», — сказал глава государства.

Изменения Конституции, дело Голунова и свобода интернета

Комментируя высказывания журналиста о необходимости внесения изменений в Конституцию, президент назвал документ «живым инструментом», но отметил, что изменения в него вносить не следует.

«Но я всё-таки считаю, что Конституцию нам менять, то есть принимать новую Конституцию, не следует. Особенно в связи с тем, что у нас есть фундаментальные вещи, которые закреплены и которые нам нужно ещё целиком и полностью реализовать. Это касается первой главы. Она, на мой взгляд, является неприкосновенной», — отметил президент.

Вместе с тем глава государства заявил, что некоторые поправки допустимы. В качестве примера он привёл оговорку о двух президентских сроках подряд в ст. 81 Конституции РФ.

«Что можно было бы сделать, что касается этих сроков? Отменить оговорку «подряд». У нас два срока подряд, ваш покорный слуга два срока отслужил, потом ушёл с этой должности и имел конституционное право вернуться на должность президента, потому что это было уже не два срока подряд. Она некоторых наших политологов, общественных деятелей смущает. Можно было бы её отменить, наверное», — сказал Путин.

Также президент ответил на вопрос о резонансном деле журналиста Ивана Голунова.

«Действительно, принято решение засекретить эти материалы. Принято это в связи с тем, что в ходе расследования возникают вопросы, связанные с организацией оперативно-разыскной деятельности, а эта информация считается закрытой. Но это не значит, что разбирательство не должно идти должным образом», — указал Путин.

Вместе с тем он упомянул, что в результате разбирательства от работы отстранены пять человек из служб МВД. Они уволены и против них возбуждены уголовные дела.

Президент уделил внимание вопросу о свободе интернета. По его словам, понятия «свободный интернет» и «суверенный интернет» не противоречат одно другому.

«Вот в этом заключается суверенитет, чтобы у нас были свои ресурсы, которые могут быть включены, и чтобы интернет не был отрезан от нас. Смысл этого закона только в этом. И поэтому здесь нет никаких ограничений, мы не движемся в сторону закрытия интернета и не собираемся этого делать», — указал глава государства.