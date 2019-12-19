В Москве завершилась большая пресс-конференция Путина
«Спасибо вам большое. Хочу вас поздравить с наступающим Новым годом», — сказал глава государства.
Пресс-конференция длилась 4 часа 20 минут.
Во время мероприятия Путин заявил об отсутствии планов провести новую пенсионную реформу, прокомментировал дело журналиста Ивана Голунова и ответил на вопрос о возможности внесения изменений в Конституцию России.
Президент также оценил возможность сделать 31 декабря выходным днём.
Предыдущая большая пресс-конференция длилась 3 часа 44 минуты.