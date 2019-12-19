В Москве завершилась большая пресс-конференция Путина

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Завершилась 15-я большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, которая прошла в Центре международной торговли в Москве.

«Спасибо вам большое. Хочу вас поздравить с наступающим Новым годом», — сказал глава государства.

Пресс-конференция длилась 4 часа 20 минут. 

Во время мероприятия Путин заявил об отсутствии планов провести новую пенсионную реформу, прокомментировал дело журналиста Ивана Голунова и ответил на вопрос о возможности внесения изменений в Конституцию России.

Президент также оценил возможность сделать 31 декабря выходным днём.

Предыдущая большая пресс-конференция длилась 3 часа 44 минуты

RT вёл прямую трансляцию.

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