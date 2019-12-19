Путин оценил возможность сделать 31 декабря выходным днём

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Российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопросы в ходе большой пресс-конференции, оценил возможность сделать в России 31 декабря выходным днём.
Путин оценил возможность сделать 31 декабря выходным днём
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Что касается выходного 31-го, в принципе, на мой взгляд, это логично, конечно. С аргументами, которые вы сейчас привели, полностью согласен, это лежит на поверхности. Но как это сделать, можно ли и нужно ли это делать прямо сейчас в спешке, накануне прямо Нового года, я не знаю», — сказал президент. 

По его словам, надо просто «спокойно всё проанализировать, посмотреть, чтобы не наносить ущерб».

Ранее Путин на встрече с представителями СПЧ заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днём

RT ведёт прямую трансляцию.

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