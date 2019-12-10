Путин прокомментировал возможность сделать 31 декабря выходным

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями СПЧ оценил возможность сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
Путин прокомментировал возможность сделать 31 декабря выходным
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

«Сейчас уже середина декабря, приближаются новогодние праздники. Не знаю, как мы поступим с 31 декабря, времени очень мало для принятия решений подобного рода, но я вас всех услышал» — цитирует президента РИА Новости.

Ранее власти Карачаево-Черкесии, Крыма, Псковской области и Ставропольского края объявили о решении сделать 31 декабря 2019 года выходным днём.

Депутат Госдумы Сергей Боярский в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил внесение в Госдуму проекта закона, предполагающего сделать 31 декабря выходным днём.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить