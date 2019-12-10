Путин прокомментировал возможность сделать 31 декабря выходным

Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями СПЧ оценил возможность сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.

«Сейчас уже середина декабря, приближаются новогодние праздники. Не знаю, как мы поступим с 31 декабря, времени очень мало для принятия решений подобного рода, но я вас всех услышал» — цитирует президента РИА Новости.

Ранее власти Карачаево-Черкесии, Крыма, Псковской области и Ставропольского края объявили о решении сделать 31 декабря 2019 года выходным днём.

Депутат Госдумы Сергей Боярский в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил внесение в Госдуму проекта закона, предполагающего сделать 31 декабря выходным днём.