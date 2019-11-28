В Госдуме прокомментировали законопроект о выходном дне 31 декабря
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Он заявил, что приветствует инициативу своих коллег.
Как отметил Боярский, у работодателя должна быть законная возможность отпустить своих сотрудников в последний день года.
«Новый год — это один из самых любимых праздников россиян, полный традиций. И если 31-е число будет свободным, чтобы люди смогли подготовиться к празднику, побыть всем вместе в семье, — это будет замечательно», — сказал он.
Ранее вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев в беседе с URA.RU рассказал о сроках рассмотрения законопроекта, в рамках которого 31 декабря может стать выходным днём.