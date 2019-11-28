В Госдуме рассказали, станет ли 31 декабря выходным в этом году

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Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев в беседе с URA.RU рассказал о сроках рассмотрения законопроекта, в рамках которого 31 декабря может стать выходным днём.
В Госдуме рассказали, станет ли 31 декабря выходным в этом году
  • © Государственная Дума РФ

По его мнению, сроки принятия законопроекта зависят от желания властей пойти навстречу гражданам, однако, вероятнее всего, в этом году 31 декабря останется рабочим днём.

«Я сомневаюсь в оперативности Федерального собрания, и в течение месяца подобный законопроект, скорее всего, принят не будет. Но даже если его и примут в ближайшее время, то действовать он начнёт всё равно только со следующего года», — заявил Лебедев, который является одним из авторов инициативы.

По словам вице-спикера, никаких серьёзных препятствий к принятию законопроекта нет, если комитет Госдумы и правительство его поддержат.

28 ноября стало известно, что в Госдуму был внесён проект закона о выходном дне 31 декабря.

Ранее глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, заместитель руководителя ЛДПР Ярослав Нилов в беседе с «Газетой.Ru» также поддержал инициативу губернатора Томской области Сергея Жвачкина сделать 31 декабря выходным днём.

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