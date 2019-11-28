В Госдуму внесён проект закона о выходном дне 31 декабря
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу одного из авторов законопроекта главы комитета Госдумы по труду и соцзащите Ярослава Нилова.
Предполагается, что 31 декабря станет нерабочим днем, если этот день не выходной согласно календарю.
Общее количество нерабочих дней в году сохранится в том же объёме, который установлен Трудовым кодексом.
Ранее заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец напомнил, что двухдневными будут последняя рабочая неделя 2019 года и первая неделя 2020 года.