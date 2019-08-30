Роструд напомнил, что в этом году 31 декабря будет рабочим днём
«В этом году 31 декабря выпадает на вторник это будет рабочий день... Затем начинается продолжительный период отдыха на новогодние праздники: отдыхать россияне будут с 1 по 8 января», — приводит ТАСС сообщение.
Ранее в Роструде напомнили, что 4 ноября в России отмечается День народного единства, поэтому россияне смогут отдыхать три выходных подряд.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с ФАН оценила необходимость длинных выходных.