Роструд напомнил о следующих длинных выходных

В Роструде напомнили, что 4 ноября в России отмечается День народного единства, поэтому россияне смогут отдыхать три выходных подряд. Об этом сообщает ТАСС.

«В связи с Днём народного единства понедельник, 4 ноября, будет нерабочим. Таким образом, отдыхать россияне будут три дня: с 2 по 4 ноября», — заявили в ведомстве.

Ранее правительство России утвердило график выходных дней в 2020 году.

Согласно графику, в 2020 году россияне будут отдыхать на Новый год (с 1 по 8 января), с 22 по 24 февраля (День защитника Отечества), с 7 по 9 марта (Международный женский день), в майские праздничные дни (с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая), с 12 по 14 июня (День России) и 4 ноября (День народного единства).

Также председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы введения четырёхдневной рабочей недели в России.