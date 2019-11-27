Эксперт оценил идею сделать 31 декабря официальным выходным днём

Проректор Академии труда и социальных отношений доктор экономических наук Александр Сафонов в беседе с URA.RU прокомментировал инициативу объявить 31 декабря выходным днём.

По его мнению, такое нововведение для России чревато новыми социально-экономическими проблемами.

«Потеря производительности труда в предпраздничный день — раз. Снижение объёмов производства ВВП — два. Проблемы, связанные с закрытием договоров и актов. Вот этих трёх оснований уже достаточно», — подчеркнул эксперт.

Сафонов также добавил, что лишний выходной день ударит по кошелькам россиян, которые привыкли тратить больше денег во время отдыха.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с «Газетой.ru» предложил сократить продолжительность новогодних праздников.