В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным

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Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец заявил, что работники смогут получить выходной 31 декабря, которое в 2019 году выпадает на вторник и является рабочим днём, в случае если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.
В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Рабочий день 31 декабря может стать для работников нерабочим, если им будет предоставлен дополнительный день отдыха», — сказал Шкловец.

Он отметил, что такие меры уменьшат норму рабочего времени, что может привести к снижению заработной платы.

«Поэтому, если инициатива исходит от работодателя, последний должен решить вопрос об оплате этого выходного дня», — добавил Шкловец.

По его словам, предоставить работнику выходной 31 декабря можно как день отпуска или отгул за ранее отработанное сверхурочное время, либо за работу в выходной день или нерабочий праздничный день.

Эксперт Александр Сафонов в беседе с URA.RU оценил инициативу объявить 31 декабря выходным днём, отметив, что такое нововведение для России чревато новыми социально-экономическими проблемами.

Ранее в Роструде рассказали, что новогодние каникулы можно продлить, присоединив к ним целый отпуск или его часть, при соблюдении нескольких условий. Как напомнили в ведомстве, в соответствии со ст. 122 ТК работник может взять первый отпуск после шести месяцев непрерывной работы у одного работодателя. В него можно уйти и раньше — по соглашению сторон.

В последующие годы отпуск могут предоставить в любое время в соответствии с графиком, утверждаемым начальством не позднее чем за две недели до календарного года.

Если человек работает у физического лица или индивидуального предпринимателя, порядок определяется соглашением.

Таким образом, объяснили в Роструде, можно уйти в отпуск в любое время, в том числе с 9 января, если это было заранее прописано в графике или проговорено с работодателем. 

31 декабря 2019 года будет рабочим днём, с 1 по 8 января 2020-го россиян ожидают выходные дни.

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