В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Рабочий день 31 декабря может стать для работников нерабочим, если им будет предоставлен дополнительный день отдыха», — сказал Шкловец.
Он отметил, что такие меры уменьшат норму рабочего времени, что может привести к снижению заработной платы.
«Поэтому, если инициатива исходит от работодателя, последний должен решить вопрос об оплате этого выходного дня», — добавил Шкловец.
По его словам, предоставить работнику выходной 31 декабря можно как день отпуска или отгул за ранее отработанное сверхурочное время, либо за работу в выходной день или нерабочий праздничный день.
Эксперт Александр Сафонов в беседе с URA.RU оценил инициативу объявить 31 декабря выходным днём, отметив, что такое нововведение для России чревато новыми социально-экономическими проблемами.
Ранее в Роструде рассказали, что новогодние каникулы можно продлить, присоединив к ним целый отпуск или его часть, при соблюдении нескольких условий. Как напомнили в ведомстве, в соответствии со ст. 122 ТК работник может взять первый отпуск после шести месяцев непрерывной работы у одного работодателя. В него можно уйти и раньше — по соглашению сторон.
В последующие годы отпуск могут предоставить в любое время в соответствии с графиком, утверждаемым начальством не позднее чем за две недели до календарного года.
Если человек работает у физического лица или индивидуального предпринимателя, порядок определяется соглашением.
Таким образом, объяснили в Роструде, можно уйти в отпуск в любое время, в том числе с 9 января, если это было заранее прописано в графике или проговорено с работодателем.
31 декабря 2019 года будет рабочим днём, с 1 по 8 января 2020-го россиян ожидают выходные дни.