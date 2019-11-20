Роструд объяснил правила продления новогодних каникул за счёт отпуска

Короткая ссылка
Новогодние каникулы можно продлить, присоединив к ним целый отпуск или его часть, при соблюдении нескольких условий. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Роструд.
Роструд объяснил правила продления новогодних каникул за счёт отпуска
  • © РИА Новости

Как напомнили в ведомстве, в соответствии со ст. 122 ТК работник может взять первый отпуск после шести месяцев непрерывной работы у одного работодателя. В него можно уйти и раньше — по соглашению сторон.

В последующие годы отпуск могут предоставить в любое время в соответствии с графиком, утверждаемым начальством не позднее чем за две недели до календарного года.

Если человек работает у физического лица или индивидуального предпринимателя, порядок определяется соглашением.

Таким образом, объяснили в Роструде, можно уйти в отпуск в любое время, в том числе с 9 января, если это было заранее прописано в графике или проговорено с работодателем. 

31 декабря 2019 года будет рабочим днём, с 1 по 8 января 2020-го россиян ожидают выходные дни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить