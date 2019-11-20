Роструд объяснил правила продления новогодних каникул за счёт отпуска

Новогодние каникулы можно продлить, присоединив к ним целый отпуск или его часть, при соблюдении нескольких условий. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Роструд.

Как напомнили в ведомстве, в соответствии со ст. 122 ТК работник может взять первый отпуск после шести месяцев непрерывной работы у одного работодателя. В него можно уйти и раньше — по соглашению сторон.

В последующие годы отпуск могут предоставить в любое время в соответствии с графиком, утверждаемым начальством не позднее чем за две недели до календарного года.

Если человек работает у физического лица или индивидуального предпринимателя, порядок определяется соглашением.

Таким образом, объяснили в Роструде, можно уйти в отпуск в любое время, в том числе с 9 января, если это было заранее прописано в графике или проговорено с работодателем.

31 декабря 2019 года будет рабочим днём, с 1 по 8 января 2020-го россиян ожидают выходные дни.