В Госдуме предложили сократить продолжительность новогодних праздников

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Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних праздников.
В Госдуме предложили сократить продолжительность новогодних праздников
  • РИА Новости

Об этом он сказал «Газете.Ru», комментируя идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина о превращении 31 декабря в выходной день.

«Мы считаем, что необходимо закрепить в Трудовом кодексе 31 декабря в качестве выходного дня. Но мы обязаны сохранить текущее число выходных дней, поскольку каждый нерабочий день даёт дополнительную нагрузку на экономику. Поэтому мы предлагаем сделать обязательными праздниками период с 31 декабря по 3 января», — сказал он.

По мнению депутата, остальные дни можно было бы включить в оплачиваемый отпуск людей, чтобы они имели возможность использовать их по своему усмотрению.

Как пояснил Нилов, такой подход позволит угодить как тем, кто любит долгие новогодние праздники, так и тем, кто захочет потратить полученные дни в другое время.

Ранее член Общественного совета при Ростуризме Елена Сутормина в беседе с «Известиями» сообщила, что самым популярным направлением отдыха россиян на новогодние праздники внутри страны стали курорты Краснодарского края, а за пределами России — Таиланд, Турция и ОАЭ.

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