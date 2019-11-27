Роструд напомнил о двух рабочих неделях из двух дней

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Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец напомнил, что двухдневными будут последняя рабочая неделя 2019 года и первая неделя 2020 года, сообщает Интерфакс.
Роструд напомнил о двух рабочих неделях из двух дней
  • РИА Новости

«Последняя рабочая неделя в этом году будет двухдневной — понедельник, 30 декабря, и вторник, 31 декабря», — сказал Шкловец.

По его словам, это объясняется тем, что новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января 2020 года включительно.

Как отметил Шкловец, первый рабочий день в следующем году выпадет на четверг, 9 января, в связи с чем после «новогоднего отдыха россиян ждёт двухдневная рабочая неделя».

Ранее Шкловец заявил, что работники смогут получить выходной 31 декабря, которое в 2019 году выпадает на вторник и является рабочим днём, в случае если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.

По его словам, предоставить работнику 31 декабря можно как день отпуска или отгул, либо за работу в выходной день или нерабочий праздничный день.

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