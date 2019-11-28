В Минтруде прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
- © РИА Новости
По его словам, сделать 31 декабря выходным в 2019 году может каждый работодатель, но правительство принимает решение о выходных днях заранее, передаёт РИА Новости.
«Невозможно что-то поменять централизованно и для всех. Бюджетные расходы, различные режимы работы и так далее», — пояснил министр.
Топилин добавил, что по этой причине кабмин принимает решение о выходных на следующий год примерно в октябре.
«Поэтому вот в данный момент праздник 31-го числа — централизованно такое решение принять невозможно», — указал он.
28 ноября стало известно, что в Государственную думу внесли законопроект, предлагающий сделать 31 декабря выходным днём.
Как отметил вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев, инициатива, вероятнее всего, не будет принята в этом году.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею о выходном дне 31 декабря.
Подробнее — в материале RT.