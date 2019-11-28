В Минтруде прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

Централизованно принять решение о выходном 31 декабря 2019 года в настоящее время невозможно, решение о праздничных днях принимается правительством заблаговременно. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин.

По его словам, сделать 31 декабря выходным в 2019 году может каждый работодатель, но правительство принимает решение о выходных днях заранее, передаёт РИА Новости.

«Невозможно что-то поменять централизованно и для всех. Бюджетные расходы, различные режимы работы и так далее», — пояснил министр.

Топилин добавил, что по этой причине кабмин принимает решение о выходных на следующий год примерно в октябре.

«Поэтому вот в данный момент праздник 31-го числа — централизованно такое решение принять невозможно», — указал он.

28 ноября стало известно, что в Государственную думу внесли законопроект, предлагающий сделать 31 декабря выходным днём.

Как отметил вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев, инициатива, вероятнее всего, не будет принята в этом году.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею о выходном дне 31 декабря.

Подробнее — в материале RT.