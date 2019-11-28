Матвиенко поддержала идею объявить 31 декабря выходным

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала предложение сделать 31 декабря выходным днём.
Матвиенко поддержала идею объявить 31 декабря выходным
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«Я против избыточного расширения выходных дней, потому что это негативно сказывается на экономике, но, мне кажется, это тот день, который можно было бы сделать выходным», — приводит Интерфакс её слова.

Она отметила, что если такое решение будет принято Госдумой, то она его поддержит.

Матвиенко добавила, что при этом «Министерство труда должно посмотреть, чтобы это не привело к увеличению общего количества выходных дней».

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который предполагает сделать 31 декабря нерабочим днём.

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев в беседе с URA.RU выразил мнение, что данная инициатива, скорее всего, не будет принята в этом году и 31 декабря пока останется рабочим днём.

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