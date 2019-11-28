Матвиенко поддержала идею объявить 31 декабря выходным

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала предложение сделать 31 декабря выходным днём.

«Я против избыточного расширения выходных дней, потому что это негативно сказывается на экономике, но, мне кажется, это тот день, который можно было бы сделать выходным», — приводит Интерфакс её слова.

Она отметила, что если такое решение будет принято Госдумой, то она его поддержит.

Матвиенко добавила, что при этом «Министерство труда должно посмотреть, чтобы это не привело к увеличению общего количества выходных дней».

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который предполагает сделать 31 декабря нерабочим днём.

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев в беседе с URA.RU выразил мнение, что данная инициатива, скорее всего, не будет принята в этом году и 31 декабря пока останется рабочим днём.