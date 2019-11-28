Собянин оценил вероятность выходного дня 31 декабря в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости оценил вероятность выходного дня 31 декабря для жителей столицы.

Столичного мэра спросили, могут ли власти Москвы по примеру администрации Томска принять решение о введении дополнительного выходного дня для жителей города 31 декабря.

«В Томске хорошая, красивая жизнь, дополнительные выходные. Нам так не жить. Я не очень понимаю, как он (губернатор Томска. — RT) мог такое решение принять, наверное, рекомендательное, потому что я не могу обязать коммерческие предприятия объявить выходные для своих работников», — заявил Собянин.

По его словам, госслужащие в Москве накануне Нового года, наоборот, больше загружены в связи с организацией праздничных мероприятий.

«Я могу для своих чиновников сделать (31 декабря. — RT) выходным днём, но мы, наоборот, как правило, работаем больше, чем в обычные дни предновогодние, поэтому они нужны на работе, чтобы вам обеспечить праздничные дни, «Путешествие в Рождество» и кучу мероприятий, поэтому вряд ли придётся погулять», — объяснил мэр Москвы.

Он также выразил мнение, что обычные москвичи 31 декабря собираются с коллегами на корпоративах.

«Все же... отмечают на предприятиях 31-го, стараются с коллегами как-то пообщаться, поднять бокал шампанского, сказать какие-то праздничные слова. Когда мы убираем этот день из рабочих, мы их лишаем этой возможности», — считает столичный мэр.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который предполагает сделать 31 декабря нерабочим днём.

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев в беседе с URA.RU выразил мнение, что данная инициатива, скорее всего, не будет принята в этом году и 31 декабря пока останется рабочим днём.