Власти Крыма объявили 31 декабря выходным днём

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Власти Крыма сделали 31 декабря 2019 года выходным днём. Соответствующий указ опубликован и подписан главой республики Сергеем Аксёновым.
Власти Крыма объявили 31 декабря выходным днём
  • РИА Новости

Согласно документу, выходной день переносится с субботы, 28 декабря, на вторник, 31 декабря.

Органам местного самоуправления муниципальных образований Крыма также рекомендовано принять такие изменения.

Перенос выходного коснётся государственных гражданских служащих, лиц, замещающих государственные должности, и работников предприятий, учреждений и организаций, которые находятся в ведении крымских государственных органов.

«Теперь крымчане смогут спокойно подготовиться к празднику, не разрываясь между работой и предновогодними хлопотами. Это особенно важно для наших женщин, на которых в эти дни ложится основная нагрузка», — прокомментировал указ Аксёнов.

Ранее губернатор Кировской области Игорь Васильев подписал распоряжение об объявлении в регионе 31 декабря 2019 года выходным днём.

Депутат Госдумы Сергей Боярский в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал внесение в Госдуму проекта закона, согласно которому предлагается сделать 31 декабря выходным днём.

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