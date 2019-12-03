В Кировской области 31 декабря объявлено выходным

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Губернатор Кировской области Игорь Васильев подписал распоряжение об объявлении в регионе 31 декабря 2019 года выходным днём.
В Кировской области 31 декабря объявлено выходным
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Мы в правительстве области такое решение, касающееся государственных служащих и подведомственных учреждений, приняли. 31 декабря день будет выходной. Думаю, другие организации и предприятия подтянутся», — приводит Интерфакс слова Васильева.

При этом суббота, 28 декабря, в этом году станет в регионе рабочим днём.

Ранее депутат Госдумы Сергей Боярский в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал внесение в Госдуму проекта закона, согласно которому предлагается сделать 31 декабря выходным днём.

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