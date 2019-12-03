В Кировской области 31 декабря объявлено выходным
- © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
«Мы в правительстве области такое решение, касающееся государственных служащих и подведомственных учреждений, приняли. 31 декабря день будет выходной. Думаю, другие организации и предприятия подтянутся», — приводит Интерфакс слова Васильева.
При этом суббота, 28 декабря, в этом году станет в регионе рабочим днём.
Ранее депутат Госдумы Сергей Боярский в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал внесение в Госдуму проекта закона, согласно которому предлагается сделать 31 декабря выходным днём.