В Карачаево-Черкесии объявили 31 декабря выходным днём

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов подписал указ о переносе для госслужащих выходного дня с 28 декабря на 31 декабря.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Чтобы последний день уходящего года можно было бы провести в кругу родных и близких в приятных предновогодних хлопотах», — написал Темрезов.

Ранее в Крыму, Псковской области, Ставропольском крае объявили о решении сделать 31 декабря 2019 года выходным днём.

Также, как сообщает URA.RU депутат Госдумы Виталий Пашин направил губернатору Челябинской области Алексею Текслеру письмо с предложением сделать 31 декабря в регионе выходным днём.