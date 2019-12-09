В Карачаево-Черкесии объявили 31 декабря выходным днём
- РИА Новости
Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
«Чтобы последний день уходящего года можно было бы провести в кругу родных и близких в приятных предновогодних хлопотах», — написал Темрезов.
Ранее в Крыму, Псковской области, Ставропольском крае объявили о решении сделать 31 декабря 2019 года выходным днём.
Также, как сообщает URA.RU депутат Госдумы Виталий Пашин направил губернатору Челябинской области Алексею Текслеру письмо с предложением сделать 31 декабря в регионе выходным днём.