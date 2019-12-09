В Карачаево-Черкесии объявили 31 декабря выходным днём

Короткая ссылка
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов подписал указ о переносе для госслужащих выходного дня с 28 декабря на 31 декабря.
В Карачаево-Черкесии объявили 31 декабря выходным днём
  • РИА Новости

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Чтобы последний день уходящего года можно было бы провести в кругу родных и близких в приятных предновогодних хлопотах», — написал Темрезов.

Ранее в Крыму, Псковской области, Ставропольском крае объявили о решении сделать 31 декабря 2019 года выходным днём.

Также, как сообщает URA.RU депутат Госдумы Виталий Пашин направил губернатору Челябинской области Алексею Текслеру письмо с предложением сделать 31 декабря в регионе выходным днём.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить