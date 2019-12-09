Депутат Госдумы предложил сделать 31 декабря выходным днём в Челябинской области

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Депутат Госдумы Виталий Пашин направил губернатору Челябинской области Алексею Текслеру письмо с предложением сделать 31 декабря в регионе выходным днём, сообщает URA.RU.
Депутат Госдумы предложил сделать 31 декабря выходным днём в Челябинской области
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«Не все работодатели идут навстречу сотрудникам и отпускают их с работы. Люди раздражены, не успевают подготовиться к встрече Нового года. КПД таких работников в этот день стремится к нулю. Они редко выполняют свои обязанности в полном объёме. Растёт недовольство и раздражение в коллективах. А любимый всеми праздник нужно встречать в хорошем настроении», — пояснил депутат.

Он добавил, что руководители многих регионов уже сделали 31 декабря выходным, об этом также просят избиратели, чьи обращения поступают в штаб-квартиру в Челябинске.

Ранее депутат Госдумы Сергей Боярский в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал внесение в Госдуму проекта закона, согласно которому предлагается сделать 31 декабря выходным днём.

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