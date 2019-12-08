Губернатор Псковской области объявил 31 декабря выходным днём

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал указ о переносе для госслужащих выходного дня с 28 декабря на 31 декабря.
Губернатор Псковской области объявил 31 декабря выходным днём
  • РИА Новости

«Перенести выходной день — субботу 28 декабря 2019 года на вторник 31 декабря 2019 года для лиц, замещающих государственные должности в администрации Псковской области и иных органах власти Псковской области, государственных гражданских служащих», — приложил чиновник фотографию указа в сети Instagram.

Кроме того, выходной день также был установлен для иных работников государственных органов Псковской области, а также предприятий учреждений и организаций, которые находятся в собственности региона.

Ведерников порекомендовал иным органам власти и органам местного самоуправления региона объявить 31 декабря выходным днём.

Ранее в Крыму объявили о решении сделать 31 декабря 2019 года выходным днём.

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев в беседе с URA.RU оценил вероятность принятия в 2019 году законопроекта, по которому 31 декабря может стать выходным днём.

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