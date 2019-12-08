Губернатор Псковской области объявил 31 декабря выходным днём
- РИА Новости
«Перенести выходной день — субботу 28 декабря 2019 года на вторник 31 декабря 2019 года для лиц, замещающих государственные должности в администрации Псковской области и иных органах власти Псковской области, государственных гражданских служащих», — приложил чиновник фотографию указа в сети Instagram.
Кроме того, выходной день также был установлен для иных работников государственных органов Псковской области, а также предприятий учреждений и организаций, которые находятся в собственности региона.
Ведерников порекомендовал иным органам власти и органам местного самоуправления региона объявить 31 декабря выходным днём.
Ранее в Крыму объявили о решении сделать 31 декабря 2019 года выходным днём.
Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев в беседе с URA.RU оценил вероятность принятия в 2019 году законопроекта, по которому 31 декабря может стать выходным днём.