Губернатор Ставропольского края решил объявить 31 декабря выходным
- Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров / © Михаил Климентьев
- РИА Новости
«По-моему, очевидно, что подавляющее большинство за... Значит, решено... 31 декабря объявим на Ставрополье выходным», — написал он на своей странице в Instagram.
Ранее в Крыму объявили о решении сделать 31 декабря 2019 года выходным днём.
Аналогичное решение приняли в Кировской области.
Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев в беседе с URA.RU оценил вероятность принятия в 2019 году законопроекта, по которому 31 декабря может стать выходным днём.