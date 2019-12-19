Путин заявил об отсутствии данных о заказчиках по делу Голунова

Российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопросы на большой пресс-конференции, прокомментировал дело журналиста Ивана Голунова. Он рассказал, что не располагает данными о заказчиках.

«По заказчикам пока информации нет у меня», — сказал он.

Таким образом он ответил на вопрос, докладывали ли ему о том, кто был заказчиком.

Глава государства также рассказал, что против пяти отстранённых сотрудников правоохранительных органов возбуждены уголовные дела.

«Действительно принято решение засекретить эти материалы», — указал он.

Путин объяснил, что это произошло, поскольку в ходе расследования «возникают вопросы, связанные с организацией оперативно-разыскной деятельности», а эта информация считается закрытой.

По его словам, это не означает, что разбирательство не должно идти должным образом.

«Хочу вас проинформировать, что от работы отстранены пять человек из соответствующих служб МВД», — подчеркнул президент.

Он отметил, что все они были уволены из органов МВД, «против всех возбуждены уголовные дела».

Ранее Мосгорсуд отклонил иск о восстановлении на службе Максима Уметбаева, которого уволили после задержания Голунова.

В начале декабря суд признал законными действия следователя по данному делу.

Летом Путин назвал произволом ситуацию с Голуновым.

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