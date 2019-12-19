Путин заявил об отсутствии данных о заказчиках по делу Голунова
- Иван Голунов
- РИА Новости
«По заказчикам пока информации нет у меня», — сказал он.
Таким образом он ответил на вопрос, докладывали ли ему о том, кто был заказчиком.
Глава государства также рассказал, что против пяти отстранённых сотрудников правоохранительных органов возбуждены уголовные дела.
«Действительно принято решение засекретить эти материалы», — указал он.
Путин объяснил, что это произошло, поскольку в ходе расследования «возникают вопросы, связанные с организацией оперативно-разыскной деятельности», а эта информация считается закрытой.
По его словам, это не означает, что разбирательство не должно идти должным образом.
«Хочу вас проинформировать, что от работы отстранены пять человек из соответствующих служб МВД», — подчеркнул президент.
Он отметил, что все они были уволены из органов МВД, «против всех возбуждены уголовные дела».
Ранее Мосгорсуд отклонил иск о восстановлении на службе Максима Уметбаева, которого уволили после задержания Голунова.
В начале декабря суд признал законными действия следователя по данному делу.
Летом Путин назвал произволом ситуацию с Голуновым.