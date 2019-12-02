Суд отклонил жалобу на волокиту в деле Голунова

Басманный суд Москвы признал законными действия следователя по делу журналиста Ивана Голунова, сообщает РИА Новости.

Ранее представитель Генпрокуратуры в Мосгорсуде, где проходило выездное заседание Басманного суда, заявила о несостоятельности жалобы журналиста Ивана Голунова на бездействие следствия, которое, по его мнению, не торопится расследовать историю с подброшенными наркотиками.

«Считаю, что жалоба не подлежит удовлетворению. По делу проводятся необходимые действия, ходатайства рассматриваются», — сказала представитель Генпрокуратуры в Мосгорсуде.



По её словам, дело маркировано грифом «секретно», Голунов остаётся в статусе свидетеля, поэтому на данном этапе знакомить его с материалами дела «нецелесообразно».

6 ноября Голунов посетовал на замедление следствия по его делу, несмотря на то что изначально расследование «велось очень неплохо».

Он напомнил, что пожаловался в суд на бездействие следствия. Так, в ходе заседания суда выяснилось, что российской полиции неизвестно, что его «избивали в отделении, сообщение об этом преступлении никто не зарегистрировал».

В конце октября адвокат Голунова пожаловался в суд на следователя СК, поскольку, по его словам, дело перестало интересовать ведомство.

В середине июля сообщалось, что четыре сотрудника полиции УВД по Западному административному округу Москвы, которые занимались делом журналиста Ивана Голунова, уволены.

Ранее от занимаемой должности был временно отстранён начальник антинаркотического отдела УВД по ЗАО Андрей Щиров.

Журналиста задержали по подозрению в хранении наркотиков и затем освободили из-за отсутствия доказательств вины.