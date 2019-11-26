Суд рассмотрит жалобу Голунова на бездействие следователей

Басманный суд Москвы во вторник, 26 ноября, рассмотрит жалобу журналиста Ивана Голунова на бездействие следствия.

Как сообщили РИА Новостям в суде, по мнению адвоката журналиста, оно не торопится проводить расследование истории с подброшенными наркотиками.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал засекречивание материалов уголовного дела по ситуации с журналистом Иваном Голуновым, напомнив, что следствие имеет право в определённых случаях засекречивать дела, основываясь на установленных критериях.

6 ноября Голунов посетовал на замедление следствия по его делу, несмотря на то, что изначально расследование «велось очень неплохо».

Он напомнил, что пожаловался в суд на бездействие следствия. Так, в ходе заседания суда «выяснилось, что российской полиции неизвестно, что его избивали в отделении, сообщение об этом преступлении никто не зарегистрировал».

В конце октября адвокат Голунова пожаловался в суд на следователя СК, поскольку, по его словам, дело перестало интересовать ведомство.