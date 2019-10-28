Адвокат Голунова пожаловался в суд на бездействие следователя СК

Короткая ссылка
Адвокат Ивана Голунова пожаловался в суд на следователя Следственного комитета. Об этом сообщает ТАСС.
Адвокат Голунова пожаловался в суд на бездействие следователя СК
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Дело Голунова с сентября перестало интересовать СК. Руководитель следственной группы вошёл в следственную группу по делу задержанных на акции 27 июля. Это свидетельствует о приоритетах СК. Проверка сообщения о преступлении в отношении Голунова в рамках переданного из ГСУ ГУ МВД России по Москве уголовного дела с материалами служебной проверки заволокичена и не привела к возбуждению уголовного дела в отношении полицейских», — заявил адвокат Сергей Бадамшин.

В середине июля сообщалось, что четыре сотрудника полиции УВД по Западному административному округу Москвы, которые занимались делом журналиста Ивана Голунова, уволены.

Ранее от занимаемой должности был временно отстранён начальник антинаркотического отдела УВД по ЗАО Андрей Щиров. 

Журналиста задержали по подозрению в хранении наркотиков и затем освободили из-за отсутствия доказательств вины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить