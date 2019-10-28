Адвокат Голунова пожаловался в суд на бездействие следователя СК

Адвокат Ивана Голунова пожаловался в суд на следователя Следственного комитета. Об этом сообщает ТАСС.

«Дело Голунова с сентября перестало интересовать СК. Руководитель следственной группы вошёл в следственную группу по делу задержанных на акции 27 июля. Это свидетельствует о приоритетах СК. Проверка сообщения о преступлении в отношении Голунова в рамках переданного из ГСУ ГУ МВД России по Москве уголовного дела с материалами служебной проверки заволокичена и не привела к возбуждению уголовного дела в отношении полицейских», — заявил адвокат Сергей Бадамшин.

В середине июля сообщалось, что четыре сотрудника полиции УВД по Западному административному округу Москвы, которые занимались делом журналиста Ивана Голунова, уволены.

Ранее от занимаемой должности был временно отстранён начальник антинаркотического отдела УВД по ЗАО Андрей Щиров.

Журналиста задержали по подозрению в хранении наркотиков и затем освободили из-за отсутствия доказательств вины.