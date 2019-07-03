Главу антинаркотического отдела УВД по ЗАО отстранили от должности
- РИА Новости
«В настоящее время продолжается проверка. На период её проведения сотрудник отстранён от исполнения служебных обязанностей по занимаемой должности», — цитирует Интерфакс Титова.
Ранее российский лидер Владимир Путин уволил генерал-майора полиции Юрия Девяткина, начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве, и генерал-майора полиции Андрея Пучкова, начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве, в связи с делом журналиста Ивана Голунова.
Позднее Марата Мустафаева назначили врио начальника УВД по ЗАО ГУ МВД по Москве.