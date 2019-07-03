Главу антинаркотического отдела УВД по ЗАО отстранили от должности

Официальный представитель столичного главка полиции Юрий Титов сообщил, что начальника антинаркотического отдела УВД по ЗАО Андрея Щирова временно отстранили от должности.

«В настоящее время продолжается проверка. На период её проведения сотрудник отстранён от исполнения служебных обязанностей по занимаемой должности», — цитирует Интерфакс Титова.

Ранее российский лидер Владимир Путин уволил генерал-майора полиции Юрия Девяткина, начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве, и генерал-майора полиции Андрея Пучкова, начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве, в связи с делом журналиста Ивана Голунова.

Позднее Марата Мустафаева назначили врио начальника УВД по ЗАО ГУ МВД по Москве.