Главу антинаркотического отдела УВД по ЗАО отстранили от должности

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Официальный представитель столичного главка полиции Юрий Титов сообщил, что начальника антинаркотического отдела УВД по ЗАО Андрея Щирова временно отстранили от должности.
Главу антинаркотического отдела УВД по ЗАО отстранили от должности
  • РИА Новости

«В настоящее время продолжается проверка. На период её проведения сотрудник отстранён от исполнения служебных обязанностей по занимаемой должности», — цитирует Интерфакс Титова.

Ранее российский лидер Владимир Путин уволил генерал-майора полиции Юрия Девяткина, начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве, и генерал-майора полиции Андрея Пучкова, начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве, в связи с делом журналиста Ивана Голунова.

Позднее Марата Мустафаева назначили врио начальника УВД по ЗАО ГУ МВД по Москве.

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