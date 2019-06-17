В полиции опровергли данные о массовом увольнении из УВД, которое задерживало Голунова

Короткая ссылка
Официальный представитель столичного главка полиции Юрий Титов заявил, что информация о массовом увольнении полицейских из УВД, которое задерживало журналиста Ивана Голунова, не соответствует действительности.
В полиции опровергли данные о массовом увольнении из УВД, которое задерживало Голунова
  • РИА Новости

«Информация… о единовременном обращении с рапортами об увольнении более 40 сотрудников УВД по ЗАО города Москвы не соответствует действительности. Кадровая ситуация в указанном подразделении стабильная», — цитирует его РИА Новости.

Он уточнил, что с 11 июня рапорты об увольнении подали только двое сотрудников данного УВД.

Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. Во время досмотра у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами. По словам журналиста, наркотики ему подбросили.

Во время судебного заседания он не признал вину в попытке сбыта наркотиков, а также заявил, что готов сотрудничать со следствием.

Позднее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного преследования в отношении журналиста в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

Голунов в своём интервью RT рассказал подробности произошедшего с ним.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить