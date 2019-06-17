В полиции опровергли данные о массовом увольнении из УВД, которое задерживало Голунова
- РИА Новости
«Информация… о единовременном обращении с рапортами об увольнении более 40 сотрудников УВД по ЗАО города Москвы не соответствует действительности. Кадровая ситуация в указанном подразделении стабильная», — цитирует его РИА Новости.
Он уточнил, что с 11 июня рапорты об увольнении подали только двое сотрудников данного УВД.
Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. Во время досмотра у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами. По словам журналиста, наркотики ему подбросили.
Во время судебного заседания он не признал вину в попытке сбыта наркотиков, а также заявил, что готов сотрудничать со следствием.
Позднее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного преследования в отношении журналиста в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.
Голунов в своём интервью RT рассказал подробности произошедшего с ним.