В Кремле прокомментировали расследование журналиста Голунова

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Кремль ознакомился с расследованием журналиста Ивана Голунова о похоронном бизнесе, считает эту тему прерогативой соответствующих органов. Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали расследование журналиста Голунова
  • РИА Новости

«Безусловно, этот материал был достаточно широко опубликован, и, конечно, мы с ним ознакомились», — заявил он.

По его словам, возможность ознакомиться с материалом была и «у упомянутых специальных служб».

Песков, отвечая на вопрос о возможной проверке по итогам опубликованного расследования, сказал, что дальнейшие действия являются прерогативой «тех самых ведомств».

Ранее президент России Владимир Путин назвал произволом ситуацию с делом журналиста Ивана Голунова, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и затем освобождён из-за отсутствия доказательств вины. Российский лидер отметил необходимость усилить контроль за деятельностью правоохранительных органов. В МВД, в свою очередь, пообещали принимать жёсткие меры к сотрудникам за провокации с наркотиками при сборе улик.

2 июля стало известно, что дело, в котором ранее фигурировал Голунов, было передано из Министерства внутренних дел (МВД) в Следственный комитет (СК).

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