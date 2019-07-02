«Дело Голунова» передали из МВД в СК

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Дело, в котором ранее фигурировал журналист Иван Голунов, было передано из Министерства внутренних дел (МВД) в Следственный комитет (СК).
«Дело Голунова» передали из МВД в СК
  • РИА Новости

«Да, подтверждаем, такое решение есть», — приводит Интерфакс слова представителя Генпрокуратуры Александра Куренного.

Куренной уточнил, что дело передано в центральный аппарат СК.

«Осталось уголовное дело в отношении неустановленного круга лиц, которое продолжается. Его никто не закрывал», — отметил Куренной.

Голунова задержали в Москве 6 июня. Во время досмотра у него нашли пакет с наркотическими веществами. Позднее уголовное преследование в отношении журналиста прекратили в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

Полицейские выявили ряд нарушений, которые допустили должностные лица во время работы над делом журналиста.

Президент России Владимир Путин назвал произволом ситуацию с делом, в котором фигурировал журналист Иван Голунов.

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