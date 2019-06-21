МВД нашло нарушения в работе полицейских по делу Голунова

Полицейские выявили ряд нарушений, которые допустили должностные лица во время работы над делом журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщает пресс-служба московского управления МВД.

Как отмечается, дело направят в столичную прокуратуру, где будет решён вопрос о его передаче в СК для предварительного следствия.

Ранее президент России Владимир Путин впервые прокомментировал данное дело. Он выразил надежду, что будут проведены необходимые следственные действия по выявлению всех виновных, которые создали «ненормальную ситуацию».

Голунова задержали в Москве 6 июня. Во время досмотра у него нашли пакет с наркотическими веществами.

Позднее уголовное преследование в отношении журналиста прекратили в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.