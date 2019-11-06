Голунов заявил о замедлении следствия по его делу

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Журналист Иван Голунов посетовал на замедление следствия по его делу, несмотря на то, что изначально расследование «велось очень неплохо».
Голунов заявил о замедлении следствия по его делу
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает РИА Новости, он сказал в ходе конференции «Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и на пространстве ОБСЕ: вызовы и возможности в цифровой век».

«Есть какие-то ограничения и то, что эта ситуация никак не решается, хотя довольно большие успехи были у следствия, довольно большой массив действий произвели, но последние два месяца исчезла какая-то коммуникация», — заявил он.

Также Голунов напомнил, что пожаловался в суд на бездействие следствия. 

По словам Голунова, на прошлой неделе было заседание суда, в ходе которого «выяснилось, что российской полиции неизвестно, что его избивали в отделении, сообщение об этом преступлении никто не зарегистрировал».

В конце октября адвокат Голунова пожаловался в суд на следователя СК. По его словам, дело перестало интересовать ведомство.

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