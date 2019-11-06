Голунов заявил о замедлении следствия по его делу

Журналист Иван Голунов посетовал на замедление следствия по его делу, несмотря на то, что изначально расследование «велось очень неплохо».

Об этом, как сообщает РИА Новости, он сказал в ходе конференции «Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и на пространстве ОБСЕ: вызовы и возможности в цифровой век».

«Есть какие-то ограничения и то, что эта ситуация никак не решается, хотя довольно большие успехи были у следствия, довольно большой массив действий произвели, но последние два месяца исчезла какая-то коммуникация», — заявил он.

Также Голунов напомнил, что пожаловался в суд на бездействие следствия.

По словам Голунова, на прошлой неделе было заседание суда, в ходе которого «выяснилось, что российской полиции неизвестно, что его избивали в отделении, сообщение об этом преступлении никто не зарегистрировал».

В конце октября адвокат Голунова пожаловался в суд на следователя СК. По его словам, дело перестало интересовать ведомство.