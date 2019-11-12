В Кремле прокомментировали засекречивание материалов по делу Голунова
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- РИА Новости
Он напомнил, что следствие имеет право в определённых случаях засекречивать дела, основываясь на установленных критериях.
«В остальном я не берусь сейчас комментировать ситуацию, ибо не знаю деталей», — заявил Песков.
Также представитель Кремля уточнил, что для процедуры засекречивания материалов не требуется согласование президента. Песков отметил, что в данном случае глава государства не может вмешиваться в следственные процедуры.
Ранее следователь заявил, что материалы уголовного дела, по которому обвиняли Голунова и в рамках которого Следственный комитет проверяет действия задержавших его полицейских, находятся под грифом «секретно».