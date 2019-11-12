В Кремле прокомментировали засекречивание материалов по делу Голунова

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал засекречивание материалов уголовного дела по ситуации с журналистом Иваном Голуновым.
В Кремле прокомментировали засекречивание материалов по делу Голунова
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Он напомнил, что следствие имеет право в определённых случаях засекречивать дела, основываясь на установленных критериях.

«В остальном я не берусь сейчас комментировать ситуацию, ибо не знаю деталей», — заявил Песков.

Также представитель Кремля уточнил, что для процедуры засекречивания материалов не требуется согласование президента. Песков отметил, что в данном случае глава государства не может вмешиваться в следственные процедуры.

Ранее следователь заявил, что материалы уголовного дела, по которому обвиняли Голунова и в рамках которого Следственный комитет проверяет действия задержавших его полицейских, находятся под грифом «секретно».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить