Путин заявил, что Россия не движется в сторону закрытия интернета

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что страна не движется в сторону закрытия интернета и не собирается этого делать.

«Свободный и суверенный интернет — эти понятия не противоречат друг другу, ведь тот закон направлен только на одно — не допустить негативных последствий с возможным отключением мировой сети, управление которой в значительной степени находится за границей», — сказал Путин.

По его словам, суверенитет заключается в том, чтобы у страны были свои ресурсы, которые могут быть включены, и чтобы интернет не был отрезан.

«Мы не движемся в сторону закрытия интернета и не собираемся этого делать», — добавил он.

1 ноября в России вступил в силу закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной сети.

Ранее председатель правительства Дмитрий Медведев утвердил положение о проведении учений по обеспечению устойчивого интернета в стране.

В конце сентября операторы связи приступили к установке оборудования в рамках этого закона.

Закон об устойчивом Рунете был подписан президентом России Владимиром Путиным в начале мая.