Путин подписал закон об устойчивом Рунете
- © РИА Новости
Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Закон предусматривает защиту устойчивости работы интернета в случае угрозы его функционированию.
22 апреля Совет Федерации в ходе заседания одобрил законопроект о безопасном и устойчивом Рунете.
Эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры юриспруденции, интеллектуальной собственности и судебной экспертизы МГТУ им. Баумана Виталий Вехов оценил документ в беседе с RT.