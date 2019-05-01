Путин подписал закон об устойчивом Рунете

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Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении безопасного и устойчивого функционирования интернета на территории России.
Путин подписал закон об устойчивом Рунете
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Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Закон предусматривает защиту устойчивости работы интернета в случае угрозы его функционированию.

22 апреля Совет Федерации в ходе заседания одобрил законопроект о безопасном и устойчивом Рунете.

Эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры юриспруденции, интеллектуальной собственности и судебной экспертизы МГТУ им. Баумана Виталий Вехов оценил документ в беседе с RT.

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