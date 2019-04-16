Эксперт оценил принятие Госдумой закона о суверенном интернете

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Полина Полетаева
Эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры юриспруденции, интеллектуальной собственности и судебной экспертизы МГТУ им. Баумана Виталий Вехов в беседе с RT оценил принятие Госдумой законопроекта о безопасной и устойчивой работе Рунета.
Эксперт оценил принятие Госдумой закона о суверенном интернете
  • РИА Новости

По словам эксперта, принятие законопроекта «назрело в современных условиях» и «поможет обезопасить персональные данные граждан».

«Это также позволит обеспечить устойчивую, безопасную работу всей критической информационной инфраструктуры российского сегмента сети интернет в случае оказания на неё внешних недружественных враждебных воздействий со стороны кого бы то ни было. И третье — это обеспечение устойчивого развития экономики нашего общества на далёкую перспективу за счёт модернизации нашего сегмента несколько опережающими темпами, нежели в других мировых сегментах», — сказал Вехов.

Как отметил эксперт, «иными словами, «отключить рубильник» уже не получится», что доказывает необходимость «скорейшего вступления в силу этого закона».

16 апреля Государственная дума приняла закон о суверенном интернете.

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