Правительство утвердило положение об учениях по устойчивому Рунету

Положение о проведении учений по обеспечению устойчивого и безопасного интернета в России утверждено премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации и вступило в силу 1 ноября.

«Утвердить прилагаемое положение о проведении учений по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сети связи общего пользования», — говорится в документе.

В положении указывается, что проведение учений осуществляется не реже одного раза в год на основании утверждённого Минкомсвязи плана проведения учений, который согласован с ФСБ, Минобороны, ФСО, МЧС и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.

«Учения представляют собой совокупность организационных, технических и тактических мероприятий, направленных на выполнение участниками учений учебных задач в условиях конкретной ситуации возникновения угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории Российской Федерации сети Интернет, за исключение российского государственного сегмента сети Интернет, и сети связи общего пользования», — говорится в утверждённом положении.

В сентябре операторы связи начали устанавливать оборудование в рамках закона об устойчивой работе Рунета.