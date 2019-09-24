Роскомнадзор начал устанавливать оборудование для надёжного Рунета

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Операторы связи начали устанавливать оборудование в рамках закона об устойчивой работе Рунета. Об этом сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров. По его словам, тестирование начнётся в одном из регионов в конце сентября и продлится несколько недель.
Роскомнадзор начал устанавливать оборудование для надёжного Рунета
  • © Яков Андреев
  • РИА Новости

«Мы будем сначала проводить техническую проверку — влияет на трафик или не влияет на трафик, все ли сервисы работают успешно. И потом уже протестируем его в боевом режиме», — цитирует Жарова РИА Новости.

Он отметил, что в процессе задействованы как специалисты операторов связи, РКН, ФСБ, ФСО, так и производители оборудования.

Руководитель ведомства отказался раскрыть подробности, уточнив, что о результатах эксперимента расскажут в середине октября.

1 мая президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении безопасного и устойчивого функционирования интернета на территории страны.

В Кремле документ назвали мерой предосторожности. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко подчеркнула, что у властей нет намерений вводить ограничения для россиян в интернете.

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