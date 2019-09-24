Роскомнадзор начал устанавливать оборудование для надёжного Рунета
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- РИА Новости
«Мы будем сначала проводить техническую проверку — влияет на трафик или не влияет на трафик, все ли сервисы работают успешно. И потом уже протестируем его в боевом режиме», — цитирует Жарова РИА Новости.
Он отметил, что в процессе задействованы как специалисты операторов связи, РКН, ФСБ, ФСО, так и производители оборудования.
Руководитель ведомства отказался раскрыть подробности, уточнив, что о результатах эксперимента расскажут в середине октября.
1 мая президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении безопасного и устойчивого функционирования интернета на территории страны.
В Кремле документ назвали мерой предосторожности. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко подчеркнула, что у властей нет намерений вводить ограничения для россиян в интернете.