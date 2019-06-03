Песков назвал закон об устойчивом Рунете мерой предосторожности

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В условиях, когда отдельные страны способны поставить под угрозу международное право, Россия обязана принять меры предосторожности, в том числе в сфере интернета, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью программе SophieCo на RT.
Песков назвал закон об устойчивом Рунете мерой предосторожности
  • Reuters

«Мы наблюдаем, как разворачиваются торговые войны, мы сталкиваемся с угрозами. Мы видим последствия противозаконных действий. Стоит только посмотреть, что сегодня происходит с Ираном, с Китаем, что было предпринято в недавнем прошлом в отношении России. И мы понимаем, что нам нужно быть самодостаточными, независимыми на всех фронтах. Это относится в том числе и к сфере интернета», — сказал он.

По его словам, это «глобальная информационная среда» но «отдельные страны способны поставить под угрозу международное право».

«Мы обязаны принять меры предосторожности», — подчеркнул Песков.

1 мая президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении безопасного и устойчивого функционирования интернета на территории России.

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