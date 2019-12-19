Путин рассказал о самых тяжёлых для него событиях за 20 лет
«Что касается самых ярких событий и самых тяжёлых, я уже говорил об этом, самое тяжёлое это крупные теракты. Это Беслан, никогда этого не забуду. Это теракт на Дубровке», — сказал глава государства, отвечая на соответствующий вопрос на большой пресс-конференции.
Ранее Путин заявил, что трагедия в Беслане стала его личной болью.
5 декабря российский премьер Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам ответил на вопрос о своём самом сложном решении.
По его словам, — это решение по пенсионной реформе.