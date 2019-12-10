Путин назвал трагедию в Беслане своей личной болью
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- РИА Новости
Данные слова были сказаны в контексте обсуждения психологической помощи пережившим теракт.
«Это такая боль — и моя личная, и всей страны. На всю жизнь», — отметил глава государства.
Он пообещал рассмотреть вопрос о дополнительной поддержке нуждающихся.
В 2015 году Путин назвал теракты в Беслане и театральном центре на Дубровке в Москве самыми тяжёлыми моментами в период его правления.
Теракт в бесланской школе №1 произошёл утром 1 сентября 2004 года. Погибли 334 человека, включая 186 детей.