Путин назвал трагедию в Беслане своей личной болью

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Президент России Владимир Путин признался, что трагедия в Беслане стала его личной болью. Об этом он заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
Путин назвал трагедию в Беслане своей личной болью
  • © Антон Подгайко
  • РИА Новости

Данные слова были сказаны в контексте обсуждения психологической помощи пережившим теракт.

«Это такая боль — и моя личная, и всей страны. На всю жизнь», — отметил глава государства.

Он пообещал рассмотреть вопрос о дополнительной поддержке нуждающихся.

В 2015 году Путин назвал теракты в Беслане и театральном центре на Дубровке в Москве самыми тяжёлыми моментами в период его правления.

Теракт в бесланской школе №1 произошёл утром 1 сентября 2004 года. Погибли 334 человека, включая 186 детей.

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