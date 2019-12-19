Голунов прокомментировал ответ Путина по поводу его дела

Журналист Иван Голунов прокомментировал ответ президента России Владимира Путина по поводу его дела.

Как заявил Голунов изданию «Газета.ру», он не обиделся из-за того, что российский лидер уточнил его фамилию перед тем, как ответить на вопрос о ходе расследования уголовного дела.

«Меня это не задело, каждый человек, работающий с большими объёмами информации, может что-то забыть и уточнить. Главное — он не забыл рассказать, что возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников полиции, чего я добивался последние полгода», — сказал журналист.

Ранее Путин, отвечая на вопросы в ходе большой пресс-конференции, заявил, что против пяти отстранённых сотрудников правоохранительных органов, связанных с инцидентом вокруг Голунова, возбуждены уголовные дела.

Данную информацию подтвердил и адвокат Сергей Бадамшин.

Летом Путин назвал произволом ситуацию с Голуновым.