Адвокат рассказал о делах против задержавших Голунова экс-полицейских
- © Максим Блинов
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Следователь сейчас подтвердил, что по факту задержания журналиста Ивана Голунова возбуждено уголовное дело», — сказал адвокат Сергей Бадамшин.
Ранее российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопросы в ходе большой пресс-конференции, заявил об отсутствии данных о заказчиках по делу Голунова.
5 декабря сообщалось, что Мосгорсуд отклонил иск о восстановлении на службе сержанта полиции Максима Уметбаева, уволенного после задержания журналиста.
2 декабря суд в Москве признал законными действия следователя по делу Голунова.