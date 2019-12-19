Адвокат рассказал о делах против задержавших Голунова экс-полицейских

Защите журналиста Ивана Голунова подтвердили факт возбуждения уголовных дел в отношении бывших сотрудников полиции по факту его незаконного задержания.

Об этом сообщает ТАСС.

«Следователь сейчас подтвердил, что по факту задержания журналиста Ивана Голунова возбуждено уголовное дело», — сказал адвокат Сергей Бадамшин.

Ранее российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопросы в ходе большой пресс-конференции, заявил об отсутствии данных о заказчиках по делу Голунова.

5 декабря сообщалось, что Мосгорсуд отклонил иск о восстановлении на службе сержанта полиции Максима Уметбаева, уволенного после задержания журналиста.

2 декабря суд в Москве признал законными действия следователя по делу Голунова.