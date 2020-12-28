На волне пандемии: что происходило в экономике России в 2020 году

В результате последствий пандемии коронавируса в 2020 году ВВП России может сократиться на 3,8%. Страна столкнулась с вынужденным введением карантинных мер, закрытием предприятий и границ, а также резким обвалом цен на нефть. В то же время экономический спад оказался меньше, чем предполагалось весной, и не таким масштабным, как в ряде других государств. Эксперты в первую очередь считают это результатом своевременных мер господдержки бизнеса и населения. Помимо этого, уходящий год запомнился рекордным снижением ставки ЦБ, колебаниями валютных курсов и ажиотажем на рынке недвижимости.

В 2020 году Россия, как и большинство государств мира, столкнулась с одним из крупнейших потрясений последних десятилетий — пандемией коронавируса. Стремительное распространение болезни и вынужденные карантинные меры привели к временному закрытию границ и приостановке работы целого ряда предприятий. В то же время произошедший весной обвал цен на нефть негативно отразился на доходах федерального бюджета и динамике нацвалюты.

Впрочем, последствия пандемии не вызвали фундаментальных негативных сдвигов в экономике России. Об этом 25 декабря заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, текущее положение дел является лишь «отклонением, а не уходом с траектории устойчивого роста».

«Кризис не приобрёл системного характера. Удалось предотвратить его влияние на системообразующие отрасли и предприятия. По итогам 11 месяцев 2020 года производство в обрабатывающей промышленности вышло практически на уровень прошлого года, в сельском хозяйстве видим прирост плюс 1,5%, стабилизировались темпы и в строительстве», — заявил министр на правительственном часе в Совете Федерации.

Согласно его оценке, по итогам всего 2020 года ВВП России сократится примерно на 3,8%. В то же время экономический спад окажется не таким масштабным, как в ряде других государств. Например, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует снижение ВВП США в уходящем году на 4,3%, Японии — на 5,3%, а стран еврозоны — на 8,3%.

«Можно с уверенностью сказать, что мы встретили эти проблемы достойно и отчасти даже, может быть, лучше, чем в других странах мира, которые по праву гордятся и устойчивостью своей экономики, и развитием своих социальных служб и систем здравоохранения», — заявил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции 17 декабря.

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В период пандемии основными факторами макроэкономической стабильности в России стали низкий объём госдолга и высокий уровень резервов. Об этом ранее заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Более того, отчасти глубину спада в России ограничили структурные особенности экономики. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Как объяснил эксперт, от пандемии и локдаунов сильнее всего пострадали сектор услуг вместе с малыми и средними предприятиями (МСП). При этом, если в крупных развитых странах доля МСП в экономике зачастую превышает 60%, то в России — не более 22%, поэтому влияние коронавируса оказалось слабее. Похожей оценки придерживается и директор финансового центра «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов.

«В целом стоит отметить совокупность обстоятельств. Помимо того, что в России ниже доля малого и среднего бизнеса, который оказался сильнее затронут рецессией, у нас есть хорошая макросреда, которая позволила снижать ставки и занимать Минфину на рынке. Поэтому реакция на проблемы была довольно удачной», — отметил экономист.

В помощь экономике

Любопытно, что ещё весной многие эксперты и представители власти оценивали вероятное сокращение ВВП России вблизи 5—6% по итогам года. Как сейчас объясняют специалисты, главным образом сдержать экономический спад удалось за счёт мер финансовой помощи бизнесу и населению.

«Если бы правительство не предусмотрело дополнительные меры поддержки, то спад был бы намного глубже. Вместо ожидаемых сейчас 3,8%, ВВП страны мог бы потерять около 6,5%», — отметил в интервью RT руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

Ключевыми антикризисными мерами властей стали: прямые выплаты семьям с детьми и субсидии пострадавшим отраслям экономики, кредитные каникулы, гранты и льготные займы предприятиям на выплату зарплат сотрудникам, а также налоговые отсрочки и послабления для компаний и предпринимателей. Одновременно государство запустило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых и программу кешбэка за поездки по России для поддержки туризма.

«В целом направили на поддержку граждан и промышленности, на борьбу с пандемией 4,6 трлн рублей. Для нас это беспрецедентные деньги, это 4,5% ВВП страны», — заявил Владимир Путин.

РИА Новости

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По словам президента, последствия пандемии также спровоцировали заметный рост безработицы в России. По данным Росстата, с января по август соответствующий показатель вырос с 4,7 до 6,4%. Значение стало самым высоким с 2012 года. Впрочем, уже осенью ситуация на рынке труда начала стабилизироваться. В сентябре безработица сократилась до 6,3%, а в ноябре составила 6,1%. При этом полное восстановление сферы занятости может произойти уже в 2021 году, уверен Владимир Путин.

«Всё, что мы делаем по поддержке экономики, по поддержке пострадавших отраслей производства, связано напрямую с поддержанием рабочих мест», — добавил глава государства.

Выгодный процент

Отметим, что в условиях пандемии Банк России продолжил снижать ключевую ставку в 2020 году и опустил её с 6,25 до 4,25% годовых. Показатель стал самым низким за весь постсоветский период.

«Снижение ставки ЦБ до рекордно низкого уровня — это очень важный манёвр. Он помог и предприятиям, и населению. Деньги стали дешевле, и, естественно, люди и бизнес стали брать доступные средства, пускать их на инвестиции, на инновации и на увеличение своего благосостояния. Всё это вместе с помощью от государства помогло смягчить ущерб для экономики», — объяснил Георгий Остапкович.

Традиционно банки следят за изменением ключевой ставки ЦБ и уже на основе принимаемых регулятором решений самостоятельно определяют уровень долгосрочных кредитных ставок, в том числе ипотечных. Так, в результате политики Центробанка и одновременного запуска программы льготной ипотеки с начала 2020 года средний процент по жилищным кредитам в России опустился с 9 до 7,3% годовых.

Резкое снижение ставок привело к ажиотажному спросу на покупку жилья. Согласно прогнозу «ДОМ.РФ», по итогам 2020 года в России может быть оформлено свыше 1,6 млн ипотечных займов на 3,8—4 трлн рублей. Значение станет максимальным за всё время наблюдений.

РИА Новости

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Помимо удешевления кредитов, действия ЦБ привели к снижению доходности банковских вкладов. Так, с начала года максимальная ставка по депозитам в десяти крупнейших банках опустилась с 6 до 4,48% годовых. На этом фоне россияне стали чаще покупать ценные бумаги для сбережения денег. По данным Московской биржи, с января по ноябрь 2020 года брокерские счета открыли 4,2 млн человек — больше, чем суммарно за все предыдущие годы.

«Граждане повели себя достаточно рационально и стали перемещать свои средства на финансовый рынок. Общее число частных инвесторов на Московской бирже превысило 8 млн. Это можно охарактеризовать как некую новую финансовую реальность 2020 года, которая сложилась под влиянием политики ЦБ», — отметил Никита Масленников.

Денежные колебания

Массовые локдауны и весенний обвал нефтяных цен привели к заметным колебаниям на российском валютном рынке в 2020 году. Так, с января по декабрь курсы доллара и евро на Московской бирже выросли с 62 и 69 рублей до 74 и 90 рублей соответственно. Более того, в течение года показатели временно поднимались выше 81 и 94 рублей — впервые с 2016 года.

«Жёсткие карантинные меры привели к фактически полной остановке воздушного и наземного сообщения между государствами. Передвижение рабочей силы также было затруднено, а многие заводы по всему миру встали. Неудивительно, что инвесторы запаниковали и начали выводить деньги из так называемых рисковых активов, к которым относится и рубль», — объяснил в разговоре с RT исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов.

Отчасти, сдержать ослабление нацвалюты позволили действия Банка России. Для стабилизации курса рубля с 10 марта Центробанк начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке. Таким образом регулятор искусственно повышает спрос на рубли. Всего в рамках инициативы Банк России продал на внутреннем рынке валюты на общую сумму свыше 1,6 трлн рублей.

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Примечательно, что снижение курса рубля не привело к существенному скачку потребительских цен в стране. Так, на протяжении большей части года уровень инфляции в России оставался ниже целевой отметки Банка России в 4%.

Заметное удорожание ряда товаров произошло только ближе к концу года и во многом было связано с общим ростом мировых цен на эту продукцию. Об этом RT рассказал управляющий партнёр агентства Agro & Food Communications Илья Березнюк.

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«Последние годы наша страна активно наращивает политику экспорта агропромышленного комплекса, а экспорт зависит от мировых цен. Соответственно, и аграриям выгодней продавать продукцию по общемировой стоимости», — пояснил Березнюк.

Согласно данным Росстата, в ноябре инфляция превысила целевую отметку ЦБ и достигла 4,4%. На этом фоне 9 декабря президент России Владимир Путин раскритиковал правительство за рост цен на продукты и потребовал в течение недели принять меры для решения проблемы. По его словам, сильнее всего подорожали такие товары, как сахар, растительное масло, мука и хлебобулочные изделия.

В связи с этим к 16 декабря правительство подготовило ряд мер для борьбы с ростом цен на социально значимые продукты. Помимо этого, был разработан законопроект, позволяющий правительству при определённых условиях вводить ценовое регулирование.

Факторы восстановления

В сентябре правительство России одобрило общенациональный план восстановления экономики. По словам премьер-министра страны Михаила Мишустина, проект содержит около 500 мероприятий, а стоимость его выполнения за два года составит порядка 5 трлн рублей.

Как ранее отмечал первый вице-премьер Андрей Белоусов, до конца 2021 года власти планируют перейти к устойчивому росту реальных доходов населения и экономики в целом, восстановить наиболее пострадавшие от пандемии отрасли, а также выйти на уровень безработицы ниже 5%. С 2022 по 2024 годы ключевой задачей властей станет выполнение пяти национальных целей развития и достижение соответствующих 25 целевых показателей.

«Основные характеристики этого этапа — рост ВВП выше 3% в год, реальных располагаемых доходов населения — около 2,5%, инвестиций в основной капитал — более 5% ежегодно, ненефтегазового экспорта — на 3—4%», — пояснил Белоусов.

Как полагают опрошенные RT эксперты, в рамках исполнения плана власти направят основную часть средств на поддержку населения. При этом, согласно оценке Никиты Масленникова, полностью оправиться от последствий кризиса экономика сможет к началу 2022 года.

«Восстановление произойдёт за счёт ускорения темпов экономического роста, решения структурных проблем и запуска нового инвестиционного цикла. Также стоит отметить, что положительную роль для экономики сыграло обновление состава правительства. Новый кабмин включил совершенно другую скорость принятия решений. Это помогло умерить глубину спада, поскольку решения принимались быстро и достаточно технологично», — подчеркнул Масленников.

globallookpress.com

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По словам Георгия Остапковича, пандемия коронавируса ускорила процесс цифровизации экономики. В условиях карантинных ограничений в стране заметно выросла доля онлайн-торговли и безналичных платежей. Помимо этого, заметный толчок получило развитие здравоохранения.

«Не только у нас, но и во всём мире поняли, что нужно перестраивать общественное здравоохранение. В ближайшие годы эта отрасль окажется одним из приоритетных направлений развития, а для России сфера способна стать второй нефтью», — заключил Остапкович.