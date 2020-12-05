Эффект пандемии: за год российский рынок онлайн-торговли вырос в два раза

За последний год в России розничные онлайн-продажи товаров массового потребления выросли более чем вдвое. Об этом RT сообщили специалисты оператора фискальных данных «Платформа ОФД». Эксперты рынка электронной коммерции связывают это с последствиями пандемии COVID-19. В результате введения карантинных ограничений россияне стали чаще приобретать в интернет-магазинах продукты, товары для дома, а также одежду и электронику. При этом в условиях коронавируса многие офлайн-ретейлеры начали открывать автономные магазины и торговые точки, где совершать покупки можно без контакта с продавцом.

В ноябре 2020 года в России объём интернет-покупок в массовой рознице вырос более чем в два раза (на 118%) по сравнению с аналогичным показателем 2019-го. Об этом RT рассказали специалисты оператора фискальных данных «Платформа ОФД». Компания ежедневно обрабатывает 44 млн чеков с 1 млн онлайн-касс в стране.

За последний год сильнее всего в сегменте российского онлайн-ритейла вырос спрос на продукты питания (на 670%), товары для дома, хозяйства и ремонта (на 118%), одежду и обувь (на 117%). Помимо этого, заметно увеличились интернет-продажи электронной и бытовой техники (на 74%), а также товаров для спорта и активного отдыха (на 70%).

«На фоне пандемии происходит трансформация рынка: всё больше офлайн-магазинов разных категорий и ценового диапазона начинают переходить в сеть. Более того, к шопингу в интернете привыкает всё больше возрастных россиян от 50 лет и покупателей из отдалённых от крупных городов местностей», — рассказали RT в пресс-службе организации.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), активнее всего онлайн-покупки совершают жители Санкт-Петербурга и Москвы, доля которых в суммарном объёме продаж составляет 19% и 17,5% соответственно. Также высокие позиции в рейтинге занимают Краснодарский край (10,7%), Новосибирская (10,4%) и Самарская области (9,7%).

Примечательно, что по итогам первой половины 2020 года доля электронной коммерции в общем обороте розничной торговли в России достигла исторического максимума в 11%. Об этом RT рассказал президент АКИТ Артём Соколов.

Также по теме Купюры в сторону: доля безналичных платежей в России может вырасти до 70% в 2020 году По оценке Центробанка, в 2020 году доля безналичных платежей в розничной торговле России достигнет рекордных 70%. За последние пять...

«Показатели интернет-торговли в целом за год окажутся ещё выше. В качестве доказательства можно привести данные «Черной пятницы»: объём заказов, сделанный россиянами через онлайн-магазины, ежегодно увеличивался в среднем на 15—20%. Однако в 2020 году индикатор почти на 80% превысил показатели 2019-го и составил 39,7 млрд рублей», — отметил Соколов.

По оценке экспертов «Платформа ОФД», за последний год существенно изменился и размер среднего чека покупки. Так, например, в категории «электронная и бытовая техника» показатель увеличился на 45% и превысил отметку 12 тыс. рублей, а в сегменте спортивных товаров — на 30%, до 5,8 тыс. рублей. В то же время россияне уменьшили траты на покупку бытовой химии посуды и ремонтных материалов — на 7%(до 6,8 тыс. рублей), а также парфюмерно-косметических средств — на 3% (до 3,7 тыс. рублей).

Любопытно, что рост онлайн-продаж в России продолжился и после снятия карантина. Об этом RT рассказал эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн. Как объяснил специалист, за время действия ограничений многие россияне убедились в безопасности и удобстве покупок через интернет.

«Кроме того, часть граждан так и осталась на удалённой работе, что придало мощный эффект росту онлайн-продаж, особенно в группе повседневных товаров. Подобная динамика может привести к тому, что к 2024 году доля интерент-покупок в общем объёме розничной торговли в России может увеличиться до 18—20%», — предположил Гринштейн.

РИА Новости

© Екатерина Чеснокова

Как рассказал RT генеральный директор компании Brisky Глеб Харитонов, на сегодняшний день почти 80% россиян предпочитают оплачивать покупки бесконтактным способом. На этом фоне продовольственные компании стали активно развивать сети так называемых микромаркетов. Речь идёт о специальных автономных холодильниках, которые зачастую устанавливают в офисах, а покупку в них можно осуществить с помощью приложения.

«До конца 2021 года, по нашим расчётам, в крупных городах будет запущено дополнительно около 2 тыс. подобных устройств. В какой-то степени Россия идёт по пути Китая, где ретейлеры арендуют помещения и по периметру ставят много разных автоматов», — отметил Харитонов.

Одновременно в России компании начали тестировать магазины без продавцов. Как рассказала RT пиар-директор сети «Азбука Вкуса» Юлии Лебедь, чтобы попасть в такой супермаркет, нужно зарегистрироваться в специальном приложении и использовать cформированный им QR-код.

«Наши данные показывают, что такие точки продаж пользуются спросом у россиян, поскольку минимизируют риск контакта с заражённым человеком. С июня 2020 года мобильное приложение, необходимое для входа в магазин, скачали 4,5 тыс. человек. При этом более 20% из них совершили более одной покупки и возвращаются в маркет», — Юлия Лебедь.