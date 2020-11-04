Уход от купюр: с начала 2020 года россияне стали в десять раз чаще переводить деньги по номеру телефона

С начала 2020 года число совершённых россиянами денежных переводов в системе быстрых платежей (СБП) выросло в десять раз — до 70 млн. При этом общий объём операций превысил 517 млрд рублей. Об этом RT рассказали в Центробанке. Наблюдаемую динамику эксперты объясняют карантинными ограничениями на фоне пандемии COVID-19, а также возможностью переводить до 100 тыс. рублей в месяц по номеру телефона без комиссии. По мнению специалистов, растущая популярность СБП может привести к рекордному увеличению доли безналичных платежей в России.

С января по октябрь 2020 года число денежных переводов в России через систему быстрых платежей (СБП) выросло в десять раз и достигло 70 млн. При этом объём операций показал практически девятикратный рост и превысил 517 млрд рублей. Об этом RT рассказали в пресс-службе Центробанка.

«Мы видим устойчивый рост активности в системе. Это касается как количества операций, так и их объёма. Средний перевод на протяжении всего года остаётся на уровне 7—9 тыс. рублей, а к самой системе в настоящий момент подключены 192 банка», — добавили в ЦБ.

Возросшую популярность мгновенных платежей среди населения отмечают и опрошенные RT кредитные организации. Так, например, по данным «Промсвязьбанка», с начала года ежемесячное число переводов в системе увеличилось с нескольких десятков до сотен тысяч. В Росбанке подчеркнули, что максимальный объём операций с использованием СБП был зафиксирован в октябре и почти в пять раз превысил показатели января. При этом, согласно оценке Альфа-банка, каждый месяц количество транзакций увеличивается на 15—20%.

«В первую очередь переводы по номеру телефона популярны в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Московской и Ленинградской областях», — подчеркнули в пресс-службе Альфа-банка.

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Система быстрых платежей заработала в начале 2019 года и позволяет клиентам разных банков мгновенно переводить денежные средства по номеру телефона. При этом с 1 мая 2020 года россияне получили возможность проводить соответствующие операции на сумму до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии.

«Это выгодно отличает СБП от систем переводов самих банков, при которых взимается комиссия. Более того, ЦБ подключает к продукту всё больше финансовых организаций. В результате клиенты могут получать востребованную и удобную услугу не в одном, а в большом количестве кредитных учреждений, а это создаёт дополнительный приток средств к разным участникам банковского сектора», — рассказал RT главный аналитик ГК «ТелеТрейд» Марк Гойхман.

Помимо этого, резкий рост числа переводов по номеру телефона с начала 2020 года отчасти связан с последствиями пандемии коронавируса. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов. По его словам, в условиях карантинных ограничений многие россияне перестали оплачивать товары и услуги наличными.

«Более того, некоторые противоэпидемические мероприятия в будущем продолжат играть в пользу роста платежей в системе. Всё больше потребителей начнут переводить деньги близким через СБП и платить за покупки в сегменте онлайн-торговли, чтобы защититься от рисков пандемии», — добавил Тузов.

Отметим, что система быстрых платежей позволяет оплачивать товары с помощью специальных QR-кодов. Как рассказали RT специалисты банка «Русский Стандарт», с января по октябрь 2020 года общая сумма таких покупок выросла в 35 раз.

«С 1 по 20 октября количество покупок, оплаченных по QR-коду через СБП, увеличилось на 530% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего месяца. Одновременно сумма трат пользователей выросла на 288%. При этом средний чек составил 3185 рублей. Такой способ платежа является более удобным для клиентов, так как для него не требуется вводить реквизиты карты», — пояснили в пресс-службе банка.

РИА Новости

© Алексей Филиппов

Как полагают опрошенные RT эксперты, рост числа операций в СБП может привести к заметному увеличению доли безналичных платежей в России. По словам Марка Гойхмана, в 2019 году соответствующий показатель составил 64,7% и оказался заметно выше, чем в ряде европейских стран.

«Например, если в Швеции доля безнала в платежах населения составляет 98%, то в Нидерландах, Финляндии, Эстонии она не превышает 50%. При этом не исключаю, что в период 2020—2021 годов показатель в России продолжит увеличиваться», — отметил эксперт.

Похожей оценки придерживаются и в Центробанке. Как ранее заявляла глава регулятора Эльвира Набиуллина, уже по итогам 2020 года в России доля безналичных платежей в расчётах может достигнуть максимального уровня за всё время наблюдений и превысить 70%.

Дальнейший рост показателя станет возможным и за счёт развития бесконтактных систем оплаты. Об этом в беседе с RT рассказал директор по розничному бизнесу «БКС Банка» Алексей Карчажкин. По его словам, сейчас в большинстве торговых точек можно расплатиться с помощью смартфона, что позволяет проводить операции быстрее, особенно при совершении повседневных покупок.

«Свою роль играют также безопасность и свобода от поиска банкомата. При этом мощным драйвером увеличения объёма безналичных платежей выступает повсеместное внедрение программ лояльности, которые начисляют бонусы, кешбэк и предоставляют скидки за безналичный расчёт», — добавил Карчажкин.