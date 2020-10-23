Цифровой переход: как за время пандемии коронавируса российский рынок интернет-торговли вырос на 20%

В условиях пандемии коронавируса объём продаж российских онлайн-магазинов вырос почти на 20%. По данным опрошенных RT специалистов рынка электронной коммерции, за последние полгода россияне стали чаще покупать в сети бытовую технику и электронику, автотовары, косметику и книги. Согласно оценке аналитиков, в перовой половине 2020 года доля российского рынка интернет-торговли выросла с 6 % до рекордных 10,9%. При этом на фоне повторного роста случаев COVID-19 и ухода части россиян на самоизоляцию эксперты ожидают повторения весеннего сценария и прогнозируют рост спроса на онлайн-образование, а также доставку продуктов, готовой еды и одежды.

За время пандемии коронавируса объём продаж российских интернет-магазинов вырос на 19,88%. Об этом RT рассказали специалисты сервиса RetailCRM.

Согласно исследованию компании, с конца февраля по октябрь 2020 года сильнее всего в сегменте онлайн-ритейла вырос спрос на бытовую технику и электронику (количество продаж увеличилось на 82%), автотовары (54%), косметику (48%), книги и канцтовары (37%), а также товары для животных (34%).

«Сейчас в сфере электронной коммерции наблюдается планомерный рост. Отчасти это связано с наступлением такого активного для сегмента сезона, как осень, когда начинается учебный год, проходят распродажи «чёрной пятницы», люди готовятся к новогодним праздникам. С другой стороны — это реакция на новый, постковидный рынок, на изменение стандартов потребления — процесс покупки онлайн стал ещё выгоднее, удобнее и быстрее», — объяснил RT генеральный директор RetailCRM Дмитрий Бородин.

Примечательно, что в первой половине 2020 года доля электронной коммерции в общем обороте розничной торговли в России приблизилась к 11%, хотя ещё по итогам 2019-го показатель едва превышал отметку 6%. Об этом RT рассказал президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артём Соколов.

«Во время пандемии развитие электронной коммерции стало одним из главных трендов в ритейле, потому что для целого ряда товарных категорий онлайн оказался единственным возможным каналом продаж. Для нашей страны достигнутый уровень доли интернет-продаж в 10,9% стал историческим. В результате российский онлайн-ритейл вплотную приблизился к таким развитым рынкам, как США и Китай», — пояснил эксперт.

Увеличение объёмов интернет-продаж может ускориться на фоне повторного роста случаев COVID-19 в России. Такую точку зрения в беседе с RT выразил генеральный директор сервиса CloudPayments Дмитрий Спиридонов. Эксперт допускает частичное повторение весеннего сценария в связи с уходом части россиян на самоизоляцию.

«Логично предполагать, что наметившийся тренд станет только усиливаться, и в топе онлайн-продаж мы снова ожидаем увидеть продукты питания и доставку готовой еды, одежду, косметику, цветы, а также онлайн-образование — в сентябре мы наблюдали трёхкратный рост спроса в этой категории по сравнению с тем же периодом прошлого года», — отметил Спиридонов.

Согласно оценке CloudPayments, во время первой волны пандемии с 28 марта по 30 апреля онлайн-продажи продуктов питания и товаров первой необходимости в России выросли в 2,5 раза. В свою очередь, спрос на онлайн-образование повысился сразу на 99%.

© Кирилл Каллиников / РИА Новости

По словам экспертов, положительное влияние на динамику интернет-продаж оказали действия Центробанка. Так, с 15 апреля по 30 сентября ЦБ ограничил комиссию за эквайринг (оплату товаров или услуг банковскими картами) уровнем 1% от стоимости продукции онлайн-продавцов. В результате затраты компаний на эту процедуру сократились примерно на 30%, отметил Артём Соколов.

«Интернет-магазины смогли сократить расходы на расчётно-кассовое обслуживание, а также освободились от дополнительной отчётности — ранее кассы необходимо было регистрировать в каждом отдельном регионе. Компании смогли перераспределить сэкономленные средства на развитие логистической инфраструктуры, улучшение качества сервиса для покупателей и другие направления развития рынка интернет-торговли», — рассказал эксперт.

По оценке АКИТ, в 2020 году российский рынок электронной коммерции вырастет до 2,933 трлн рублей по сравнению с 2,032 трлн в 2019-м. При этом в структуре рынка 79% (2,326 трлн) придётся на внутреннюю торговлю, а 21% (607 млрд) — на трансграничную.

По мнению Дмитрия Спиридонова, коронавирус существенно ускорил цифровую трансформацию и переход в онлайн тех предприятий, которые ранее концентрировались на офлайн-спросе. Впрочем, рост сектора интернет-продаж может продолжиться и после пандемии, считает эксперт.

«Не стоит забывать и об органических факторах роста этого сегмента рынка. В их числе будет развитие мобильного и широкополосного интернета, расширение зоны покрытия логистики и оптимизация логистических схем, а также активный маркетинг для привлечения пользователей в онлайн», — заключил Спиридонов.